Viterbese–Rieti derby ad alto rischio | tifosi ospiti tracciati

Viterbese e Rieti si sfidano nuovamente allo stadio Enrico Rocchi in una partita dal forte significato locale. La rivalità tra le due squadre è storica e ha spesso coinvolto episodi di tensione. Per garantire la sicurezza, sono state adottate misure di controllo specifiche, inclusa la tracciatura dei tifosi ospiti. La partita si svolge in un contesto di attenzione crescente, con l’obiettivo di prevenire eventuali incidenti.

Viterbese e Rieti tornano ad affrontarsi allo stadio Enrico Rocchi in una sfida sentita. Quella tra i gialloblù e la formazione amarantoceleste è da sempre una rivalità accesa, segnata nel corso degli anni anche da episodi di intemperanza che hanno contribuito ad alzare il livello di attenzione.

