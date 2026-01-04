Vis tonfo e ko al Benelli

Nel match tra Vis Pesaro e Pineto, la squadra ospite si impone con un risultato di 2-0. La partita si è svolta secondo i pronostici, con il Pineto che ha controllato il gioco e centrato la vittoria. Il Vis Pesaro ha mostrato impegno, ma non è riuscito a concretizzare le occasioni create. Una giornata da dimenticare per i padroni di casa, che ora devono rivedere le strategie per migliorare le prestazioni future.

vis pesaro 0 pineto 2 VIS (3-4-2-1): Pozzi; Primasso, Bove (21' st Machin), Beghetto (1' st Stabile); Zoia, Paganini, Pucciarelli (36' st Berengo), Vezzoni; Di Paola, Giovannini (28' st Ascione); Nicastro (36' st Mariani). All. Stellone. A disp. Tatò, Guarnone, Tonucci, Nina, Ceccacci, Franchetti, Ventre. PINETO (3-5-1-1): Tonti; Postiglione, Frare, Ienco (37' st Serbouti); Gagliardi (44' st Amadio), Germinario, Lombardi, Pellegrino (37' st Saccomanni), Borsoi (44' st Borsoi); Mastropietro; Vigliotti. All. Tisci. A disp. Marone, Boccacci, Sabatelli, Falò, Capomaggio, Menna. Arbitro: Di Loreto di Terni.

