Virtus-Trapani la partita che non c’è più Smailagic potrebbe rientrare con lo Zalgiris

Dopo la sorprendente vittoria su Milano, la Virtus si prepara per il prossimo impegno contro Trapani. La partita, tuttavia, non è più in programma, lasciando spazio a riflessioni e aggiornamenti sul roster. Smailagic potrebbe tornare in campo con lo Zalgiris, mentre la squadra si concentra sulle prossime sfide di campionato, tra valutazioni e strategie per mantenere il ritmo competitivo.

Il giorno dopo la grande impresa – la vittoria su Milano, in rimonta, senza i tre pivot e senza Carsen Edwards – la Virtus fa i conti con il campionato. Meglio, con i problemi del campionato e di una delle squadre: Trapani. Il match che era in programma oggi, alle 20, alla Virtus Arena, non ci sarà. Trapani non è partita e, in attesa di capire che cosa accadrà al club siculo, ci saranno anche da rimborsare i biglietti già venduti per il match. Per Trapani previsto un altro punto di penalizzazione (in aggiunta agli altri 8) e un’ammenda da 50mila euro). L’impresa ha fruttato al gruppo un giorno di riposo, in attesa che martedì si torni in campo, ancora in Eurolega, contro lo Zalgiris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

