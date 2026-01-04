Virtus-Trapani la partita che non c’è più Smailagic potrebbe rientrare con lo Zalgiris
Dopo la sorprendente vittoria su Milano, la Virtus si prepara per il prossimo impegno contro Trapani. La partita, tuttavia, non è più in programma, lasciando spazio a riflessioni e aggiornamenti sul roster. Smailagic potrebbe tornare in campo con lo Zalgiris, mentre la squadra si concentra sulle prossime sfide di campionato, tra valutazioni e strategie per mantenere il ritmo competitivo.
Il giorno dopo la grande impresa – la vittoria su Milano, in rimonta, senza i tre pivot e senza Carsen Edwards – la Virtus fa i conti con il campionato. Meglio, con i problemi del campionato e di una delle squadre: Trapani. Il match che era in programma oggi, alle 20, alla Virtus Arena, non ci sarà. Trapani non è partita e, in attesa di capire che cosa accadrà al club siculo, ci saranno anche da rimborsare i biglietti già venduti per il match. Per Trapani previsto un altro punto di penalizzazione (in aggiunta agli altri 8) e un’ammenda da 50mila euro). L’impresa ha fruttato al gruppo un giorno di riposo, in attesa che martedì si torni in campo, ancora in Eurolega, contro lo Zalgiris. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: LIVE Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna 42-33, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Taylor e Smailagic tengono le V-nere in scia all’intervallo lungo
Leggi anche: Virtus, che attacco! Edwards e Smailagic guidano la vittoria sull'Efes: gli highlights
Virtus-Trapani, la partita che non c’è più. Smailagic potrebbe rientrare con lo Zalgiris - Il vice presidente Sermasi, espulso venerdì. sport.quotidiano.net
Virtus Bologna-Trapani non si gioca! La nota ufficiale della Lega Basket: "Virtus Bologna-Trapani Shark non avrà luogo" - Come più volte paventato dallo stesso club siciliano, la squadra domani non si pres ... eurosport.it
Serie A basket, Trapani non parte per Bologna: la sfida con la Virtus non si gioca - La partita di Serie A di basket tra Virtus Bologna e Trapani, in programma domani 84 gennaio), non si giocherà. msn.com
ORA È UFFICIALE: VIRTUS BOLOGNA-TRAPANI SHARK NON SI GIOCA La LBA ha comunicato che il match tra Virtus Bologna e Trapani Shark non avrà luogo... https://sportando.basketball/ora-e-ufficiale-virtus-bologna-trapani-shark-non-si-gioca/ - facebook.com facebook
Ufficiale: @VirtusBo - Trapani non si gioca x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.