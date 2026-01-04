Virtus tra mercato e giustizia sportiva | ufficiale l' arrivo del talento Ferrari mentre Trapani dà forfait

La Virtus Bologna affronta un inizio di 2026 complesso, tra l’arrivo ufficiale di Ferrari e le sfide legali in corso nella LBA Serie A. Mentre il club lavora sul rafforzamento tecnico, si trova anche coinvolto in questioni giudiziarie che richiedono attenzione. In un contesto di cambiamenti e incertezze, la squadra cerca di mantenere stabilità e concentrazione per affrontare le difficoltà del momento.

