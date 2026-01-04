Violenza alla stazione di Lecco tassista ferito | Servono risposte concrete

Un episodio di violenza alla stazione di Lecco ha portato al ferimento di un tassista durante una rissa. La situazione di insicurezza nella zona, segnalata da cittadini e operatori, richiede interventi concreti per garantire maggiore tutela e prevenzione. È fondamentale affrontare con serietà questi episodi per ripristinare sicurezza e tranquillità nella comunità.

L'ennesimo grave episodio di violenza avvenuto presso la stazione ferroviaria di Lecco, culminato nel ferimento di un tassista durante una rissa, conferma una situazione di insicurezza che da anni cittadini, lavoratori e operatori economici denunciano senza ottenere risposte adeguate e.

