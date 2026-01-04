Violenza ai Quartieri Esposito | Manfredi smentito camorra c’è e muta pelle Spaccio a cielo aperto

Da anteprima24.it 4 gen 2026

Il recente episodio di violenza ai Quartieri Spagnoli, con il ferimento del fratello dell’allenatore Pisacane, evidenzia una realtà persistente. Esposito sottolinea come la camorra continui a operare con nuove modalità, smentendo le dichiarazioni di Manfredi. Lo spaccio a cielo aperto rappresenta un problema difficile da contrastare, richiedendo un’attenzione costante e interventi mirati per garantire la sicurezza del quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti Il ferimento del fratello dell’allenatore Pisacane, ultimo episodio di violenza ai Quartieri Spagnoli. La vicenda si presta ad alcune considerazioni ‘a margine’. A farle è ancora Gennaro Esposito, consigliere comunale e presidente del Comitato Vivibilità Cittadina. Non la prima, nel suo caso. E sempre tendente a dissacrare un presunto mito: la rinascita dei Quartieri Spagnoli, sull’onda del boom turistico a Napoli. Stavolta, Esposito se la prende con il sindaco Gaetano Manfredi. Il primo cittadino è stato protagonista di alcune dichiarazioni sull’argomento, anche recenti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Emergenza babygang a Napoli, Manfredi e la violenza giovanile: «Più risorse in strada» - Ne abbiamo parlato anche con il ministro dell'Interno e con il prefetto per consentire più risorse in strada soprattutto di notte perchè aiutano a ... ilmattino.it

Manfredi, cultura di violenza su donne è di tutti i ceti sociali - "Il fenomeno della violenza sulle donne è molto importante e ha un grande impatto sulle nostre comunità e sulla nostra vita quotidiana. ansa.it

