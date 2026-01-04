Violenza ai Quartieri Esposito | Manfredi smentito camorra c’è e muta pelle Spaccio a cielo aperto

Il recente episodio di violenza ai Quartieri Spagnoli, con il ferimento del fratello dell’allenatore Pisacane, evidenzia una realtà persistente. Esposito sottolinea come la camorra continui a operare con nuove modalità, smentendo le dichiarazioni di Manfredi. Lo spaccio a cielo aperto rappresenta un problema difficile da contrastare, richiedendo un’attenzione costante e interventi mirati per garantire la sicurezza del quartiere.

