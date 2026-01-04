Viola vittoria col batticuore | partita stregata la risolve Kean con una zampata nel finale

La sfida tra Fiorentina e avversari è stata caratterizzata da intensità e momenti di tensione, con un andamento equilibrato e nervoso. La partita, condizionata da episodi imprevedibili, si è conclusa con una vittoria decisiva di Kean nel finale. Un risultato che, nonostante le difficoltà, ha portato soddisfazione ai protagonisti, confermando l’importanza di mantenere concentrazione e determinazione in un arco di gara complesso.

FIRENZE – Una partita pazza, sporca, nervosa. Sembrava una domenica stregata per la Fiorentina, ma il finale regala l'estasi. Al secondo minuto di recupero, quando lo 0-0 pareva scritto nella pietra, Moise Kean ha trovato la zampata decisiva che vale tre punti pesantissimi. Il pomeriggio si apre con il silenzio commosso per le vittime di Crans-Montana. Poi, spazio al campo. La Viola parte forte: Parisi centra una traversa clamorosa di testa al 12?, su lancio di Ranieri. La gara però si incattivisce presto. Alla mezz'ora Bondo rischia grosso e viene sostituito per evitare il rosso. Il momento chiave del primo tempo arriva al 36?.

