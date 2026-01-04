Villa Rubini e ’La Mimosa’ si cambia La gestione viene affidata ad Asp

La Giunta comunale di Siena ha approvato la gestione diretta di Villa Rubini e La Mimosa, affidandone l’amministrazione all’Azienda Pubblica di servizi alla persona (Asp) Città di Siena. La sperimentazione triennale, che inizia dal 1° gennaio 2024 e si concluderà il 31 dicembre 2028, mira a garantire servizi più efficaci per le persone non autosufficienti e per la socializzazione nel territorio.

La Giunta comunale di Siena, che si è riunita martedì 23 dicembre, ha approvato l’avvio della sperimentazione triennale della gestione diretta del centro diurno per non autosufficienti “Villa Rubini” e del centro di socializzazione “La Mimosa”, affidandone la titolarità all’Azienda Pubblica di servizi alla persona (Asp) Città di Siena a partire dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2028. La decisione si inserisce nel percorso di rafforzamento dei servizi alla persona e mira a garantire continuità assistenziale, qualità dei servizi e sostenibilità economica, mantenendo calmierata la quota sociale a carico dell’utenza, in un contesto socio-economico particolarmente delicato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Villa Rubini e ’La Mimosa’, si cambia. La gestione viene affidata ad Asp Leggi anche: Sciolto per infiltrazioni mafiose il comune di Paternò, la gestione sarà affidata ad una Commissione straordinaria Leggi anche: Genoa, Vieira cambia idea e se ne va. La squadra affidata ad interim a Criscito e Murgita Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. "Villa Rubini" e "La Mimosa": gestione affidata ad Asp Città di Siena - La Giunta comunale di Siena che si è riunita oggi, martedì 23 dicembre, ha approvato l’avvio della sperimentazione triennale della gestione diretta del centro diurno per non autosufficienti “Villa Rub ... radiosienatv.it

Villaggio di Natale di Villa Rubini, attività mattutine gratuite per i bimbi delle primarie - Un Villaggio di Natale che diventa spazio educativo, creativo e di socialità: è quello allestito a Villa Rubini Manenti, dove il Comune di In programma nei giorni feriali e non festivi delle va ... ilcittadinoonline.it

Villa Rubini Redaelli ospita l'evento di Elle Spose - Elle Spose ha presentato il nuovo numero di Elle Spose Collezioni nella prestigiosa villa Rubini Redaelli. elle.com

CAPODANNO IN VILLA RUBINI 2026: CAPODANNO IN VILLA RUBINI 2026 Mercoledì 31 dicembre 2025 Dopo il grande successo dello scorso anno, ritorna il Capodanno più atteso e popolare del Friuli Venezia Giulia: l’appuntamento che combina ele - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.