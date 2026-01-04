Vigili del fuoco nove interventi nel Vco a Capodanno

Nel corso del 2025, il comando dei vigili del fuoco del Verbano-Cusio-Ossola ha svolto oltre 3.370 interventi sul territorio provinciale. Durante il periodo di Capodanno, sono stati effettuati nove interventi per diverse emergenze. Questi dati evidenziano l’attività costante e l’impegno dei vigili del fuoco nel garantire la sicurezza della comunità locale.

Sono stati oltre 3.370 gli interventi effettuati dal comando dei vigili del fuoco Verbano-Cusio-Ossola nel 2025 sul territorio provinciale, 1.300 dei quali per soccorso a persona, 360 per incendi ed esplosioni, 140 per dissesti idrogeologici e 220 per incidenti stradali.Rispetto all'anno 2024 è. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Vigili del fuoco, nove interventi nel Vco a Capodanno Leggi anche: Notte di Capodanno, 26 interventi dei Vigili del fuoco nel Casertano Leggi anche: Incendi, crolli, terremoti: a Napoli 33mila interventi di vigili del fuoco nel 2025. “A Capodanno festeggiate con prudenza” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Capodanno, nove interventi dei vigili del fuoco del Vco; Cosa stiamo facendo; PER I VIGILI DEL FUOCO INTERVENTI LIMITATI A CAPODANNO; A fuoco il tetto di un’abitazione: paura la mattina di Natale. Notte di superlavoro per i Vigili del Fuoco: oltre trenta interventi e auto recuperata al Forte Sperone - Oltre trenta interventi dei Vigili del Fuoco nella notte: petardi nei cassonetti e recupero di un’auto finita in una scarpata al Forte Sperone. ligurianotizie.it

Un anno impegnativo per i vigili del fuoco: «In provincia di Varese oltre 8.500 interventi di soccorso» - I dati dell'anno appena concluso conferma un trend in crescita di richieste di soccorso, anche a causa di eventi atmosferici estremi che hanno colpito duramente l’intera regione: «Grazie al grande imp ... varesenoi.it

Fiamme in una legnaia, evacuata un’abitazione: intervento dei Vigili del Fuoco - Attimi di apprensione questa mattina in località Fonte Murillo, dove intorno alle ore 8:20 si è sviluppato un incendio ... molisenetwork.net

Vigili del Fuoco VCO, oltre 3.370 interventi nel 2025, nove a Capodanno

Super lavoro per i Vigili del Fuoco alle prese con il mega incendio che ha distrutto una attività commerciale a Pontecagnano - facebook.com facebook

Al Tg3 la testimonianza del capo dei Vigili del Fuoco che per primo è intervenuto nel locale di Crans- Montana la notte di Capodanno x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.