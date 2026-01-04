Vigilante sfregiato e colpito a pugni in faccia alla stazione Eav | Volevano vandalizzare il treno nuovo

Una guardia giurata è stata aggredita alla stazione di Poggiomarino, riportando ferite al volto. L’aggressione, attribuita a un gruppo di writer, si è verificata mentre interveniva per impedire atti vandalici su un treno nuovo. La società Eav ha presentato denuncia, sottolineando l’importanza del rispetto e della sicurezza nelle aree di servizio pubbliche.

