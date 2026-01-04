VIDEO | Bomba day il momento dell' esplosione dell' ordigno recuperato a Milazzo

Il video mostra il momento dell'esplosione controllata dell'ordigno bellico recuperato a Milazzo. Dopo l’intervento di disinnesco, l’ordigno è stato fatto esplodere in modo sicuro, generando un’ampia colonna di fumo. Questa operazione ha concluso con successo le attività di messa in sicurezza del raro reperto, garantendo la tutela della sicurezza pubblica e il rispetto delle procedure di intervento.

L'esplosione controllata e poi il fumo. Così si è conclusa l'imponente operazione di disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto a Milazzo lo scorso mese. Intorno alle 14 l'esplosione dell'ordigno in una cava tra Barcellona Pozzo di Gotto e Santa Lucia del Mela. Il video riprende il momento clou. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

