Vianese numeri strepitosi pur senza primato
La Vianese si avvicina alla vetta della classifica, mantenendo ottimi risultati tra le squadre piacentine. Brescello Piccardo continua la sua corsa nella Coppa Italia, mentre la lotta per la salvezza coinvolge Rolo, Fabbrico, Arcetana e Campagnola, tutte impegnate a ottenere punti importanti. Un quadro di competizione equilibrata e appassionante, dove ogni partita può fare la differenza.
Vianese a due passi dalla vetta in mezzo alle piacentine, Brescello Piccardo ancora in corsa nella Coppa Italia, mentre il poker Rolo-Fabbrico-Arcetana-Campagnola lotta per la salvezza. Questo il bilancio di metà stagione dell’Eccellenza, che a braccetto con la Promozione, tornerà in pista il giorno dell’Epifania con la prima di ritorno. VIANESE. Perde il primato in coabitazione in extremis a causa del pari di Rolo, segnato dal rosso a metà tempo allo stopper Mammi, che chiude una serie vincente di 15 hurrà in trasferta. Sterza a 41 punti a -2 dagli eterni rivali del Nibbiano, vittoriosi nell’ultimo flash del 2025 nei quarti di Coppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
