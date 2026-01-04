Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 18 | 25

Ecco un'introduzione conforme alle tue indicazioni: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 alle 18:25. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e sui servizi di trasporto pubblico, con particolare attenzione al rientro dalle festività natalizie. Le principali autostrade presentano code e rallentamenti, mentre il nuovo servizio regionale UDR Lazio collega diverse zone del territorio. Per dettagli completi, si consiglia di consultare il sito di Astral Infom

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio proseguono i rientri in città dalle festività natalizie sulle principali autostrade vediamo una situazione partendo dalla A1 Roma Napoli dove Al momento abbiamo a tratti da San Vittore fino a Valmontone verso Roma proseguendo sulla A1 ulteriori code sono presenti sul tratto Firenze Roma qui tra Magliano Sabina e Orte in direzione nord e passiamo al trasporto pubblico È attivo il nuovo servizio regionale denominato udr Lazio una rete integrata che con lei il territorio laziale con le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilità Astral Spa punto.

