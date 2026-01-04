Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 17 | 25

Ecco un'introduzione sobria e precisa sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata al 4 gennaio 2026 alle ore 17:25. Astral Infomobilità fornisce gli ultimi aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle principali arterie autostradali, segnalando code e incidenti che influenzano il traffico. Ricordiamo inoltre l’attivazione del nuovo servizio regionale UDR Lazio, che collega diverse zone del territorio laziale con un sistema integrato di trasporto pubblico.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio proseguono i rientri in città dalle festività natalizie sulle principali autostrade della rete viaria Vediamo la situazione partendo dalla A1 Roma Napoli dove Al momento abbiamo code a tratti da San Vittore fino a Valmontone verso Roma proseguendo sulla A1 traffico intenso Anche sul tratto Firenze Roma qui con code a tra tra Magliano Sabina e Orte in direzione Firenze più avanti raccomandiamo prudenza per un incidente che rallenta il traffico nei pressi dell'uscita di Attigliano In entrambe le direzioni in chiusura e trasporto pubblico ricordiamo che è attivo il nuovo servizio regionale denominato udr Lazio una rete integrata che collega territorio laziale grazie alle unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene per ulteriori dettagli potete consultare il sito info mobili punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 17:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 11:25 - Astral infomobilità di nuovo bentrovato e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it #RomaWeekend Modifiche alla viabilità cittadina in occasione di alcuni eventi in programma domani 4 gennaio 2026. Piano di vigilanza rafforzato da parte della #poliziaromacapitale DOMENICA 4 Gennaio Alle ore 12, in Piazza San Pietro ci sarà la - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

