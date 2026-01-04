Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 16 | 25

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 alle ore 16:25: Astral Infomobilità segnala code e rallentamenti sulle principali autostrade, in particolare sull'A1 Roma-Napoli e tra Magliano Sabina e Orte. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti in tempo reale e di consultare il sito di Astral per ulteriori dettagli sul traffico e le modalità di trasporto pubblico regionale.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio proseguono i rientri in città dalle festività natalizie sulle principali autostrade della rete viaria iniziano dalla A1 Roma Napoli dove Al momento abbiamo code a tratti a partire da San Vittore fino a Valmontone proseguendo verso Roma ulteriori code sono presenti sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare sempre sulla A1 traffico sostenuto anche sul tratto Firenze Roma dove abbiamo code a tratti tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze in direzione opposta tra Attigliano e Orte verso Roma in chiusura il trasporto pubblico ricordiamo che è attivo il nuovo servizio regionale dei nomi tu udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale o le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilità Punto Astral Spa punto.

