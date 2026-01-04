Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 15 | 25

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, datato 04-01-2026 alle 15:25. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale sulle principali strade, segnalando code sulla A1 tra San Vittore e Valmontone e tra Magliano Sabina e Orte, in direzione Firenze. Si ricorda il nuovo servizio regionale UDR Lazio, che collega varie zone del territorio. Per dettagli, consultare il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sono in corso i primi rientri in città dalle festività natalizie sulle principali autostrade Iniziamo dalla A1 roma-napoli dove abbiamo code a tratti a parte da San Vittore fino a Valmontone verso Roma proseguendo sulla A1 ulteriori code sono presenti tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze in chiusura per il trasporto pubblico ricordiamo che è attivo il nuovo servizio regionale denominato udr Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale con le unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene per ulteriori dettagli potete consultare il sito infomobilità Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 15:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 08:25 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-01-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-01-2026 ore 10 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 11:25 - Astral infomobilità di nuovo bentrovato e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle ... romadailynews.it Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it Dalla Regione Lazio 10 mln di euro per dissesto idrogeologico di Madonnetta (Roma X Municipio) - La Giunta regionale ha stanziato 10 milioni di euro da destinare ad opere di mitigazione del rischio idraulico del canale Palocco in località Madonnetta nel X Municipio di Roma. regione.lazio.it #RomaWeekend Modifiche alla viabilità cittadina in occasione di alcuni eventi in programma domani 4 gennaio 2026. Piano di vigilanza rafforzato da parte della #poliziaromacapitale DOMENICA 4 Gennaio Alle ore 12, in Piazza San Pietro ci sarà la - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Il 31 dicembre divieti e chiusure al traffico in Centro per la “We Run Rome” romamobilita.it/primo-piano/il… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.