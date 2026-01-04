Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 13 | 25

Astral infomobilità il nuovo bentrovato e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità con servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade sulla A1 Roma Napoli in direzione Roma per traffico intenso code a tratti tra San Vittore e Valmontone sulla A1 Firenze Roma sempre per traffico in direzione Firenze Today a tratti tra Ponzano Romano e Orte ci spostiamo sul Raccordo Anulare la circolazione è tornata scorrevole In entrambe le carreggiate nel quadrante sud della capitale sulla via Pontina per traffico rallentamenti tra via di Pratica e Castel Romano in direzione Latina per il trasporto pubblico la linea Metromare è rallentata in direzione Porta San Paolo per un precedente guasto tecnico Ora Risolto tra Ostia Antica ed Acilia Sud ed infine novità per il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata udr Lazio la rete integrata che collega il territorio laziale attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e 5 Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astra indicato all'unità di rete da Francesca che vende a San infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un veicolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infobuild.

