Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 11 | 25

L'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio del 4 gennaio 2026 segnala traffico regolare sulle principali strade, con alcune criticità sulla via Flaminia e in prossimità del raccordo anulare di Roma. Si registrano inoltre condizioni di pioggia intensa su alcune autostrade e un allerta gialla valida per diverse province. Per aggiornamenti e dettagli sul trasporto pubblico, si consiglia di consultare il sito di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità di nuovo bentrovato e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione ad eccezione della via Flaminia verso il centro all'altezza del raccordo anulare si sta in coda per traffico proprio sul raccordo per traffico in carreggiata esterna cui dell'altezza di porte di Roma è più avanti in complanare da Castel Giubileo alla Flaminia possiamo le autostrade attenzione per pioggia intensa su A1 Roma Napoli tra Frosinone e Napoli nord e sulla A24 roma-teramo Canal Grande Raccordo Anulare e Basciano ricordiamo che la protezione civile della regione Lazio diramato l'allerta gialla sulle province di Rieti Roma Latina e Frosinone dalla mattinata di oggi e per le successive 18 24 ore sono previste precipitazioni se anche a carattere di rovescio il trasporto pubblico servizio limitato per la linea termini Centocelle a Ponte Casilino per un auto privata che occupa i binari in via Giolitti termini è possibile utilizzare la linea bus 105 ed infine novità per il trasporto pubblico locale la nuova rete del trasporto pubblico regionale denominata Udine Lazio una rete integrata che collega il territorio laziale attive le unità di rete 3 Valle del Sacco e cinque Valle dell'aniene i dettagli delle linee sono consultabili sul sito di Astral dedicato al unità di rete da Francesca che vende a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 11:25

