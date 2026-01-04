Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-01-2026 ore 10 | 25

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 4 gennaio 2026 segnala traffico regolare sulle principali arterie, con attenzione alla pioggia intensa su alcune autostrade. Sono in vigore restrizioni sui mezzi pesanti e limitazioni al trasporto pubblico, a causa di lavori e condizioni meteo avverse. Si consiglia di consultare i dettagli aggiornati sui treni e le autostrade prima di mettersi in viaggio.

Astral infomobilità di nuovo Bentrovati e buona domenica dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sulle principali strade e autostrade della nostra regione attenzione per pioggia intensa sulla A1 Roma Napoli tra Frosinone e Napoli nord e sulla A24 Roma Teramo dal Grande Raccordo Anulare e Basciano ricordiamo che la Protezione Civile è la regione Lazio ha diramato l'allerta gialla sulle province di Rieti Roma Latina e Frosinone nella mattinata di oggi e per le successive 18 24 ore sono previste precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio ricordiamo che sulle autostrade per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi è in vigore lo stop ai mezzi pesanti con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo dalle ore 9 alle ore 22 per il trasporto pubblico limitato per la linea termini Centocelle a Ponte Casilino per un'auto privata che occupa i binari in via Giolitti per Termini è possibile utilizzare la linea bus 105 ed in per il trasporto ferroviario fino al 6 gennaio per lavori di manutenzione programmata della Stazione di Ciampino alcuni treni delle linea Roma Cassino Roma Velletri Roma Albano e Romina si possono subire modifiche e variazioni e cancellazioni tutti i dettagli dei treni interessati e sono consultabili sulla nostra ape sul nostro sito infomobilità Punto Astral Spa da Francesca che venga hai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

