A partire dal 7 gennaio, via dei Bardi a Firenze sarà interessata da un nuovo allaccio alla rete idrica. I lavori, programmati dalla prossima settimana, si inseriscono nel quadro di interventi infrastrutturali che includono anche le opere lungo la linea tramviaria per Bagno a Ripoli. Si consiglia di prestare attenzione alle eventuali variazioni nel traffico e di pianificare gli spostamenti di conseguenza.

Firenze, 4 gennaio 2026 – A Firenze dalla prossima settimana iniziano una serie di lavori, oltre a quelli 'classici' relativi alla linea della tramvia per Bagno a Ripoli. Inizieranno dal 7 i lavori in via dei Bardi per un nuovo allaccio alla rete idrica. Fino al 24 gennaio la strada sarà chiusa Costa Scarpuccia e piazza dei Mozzi. Il tratto da Costa Scarpuccia a lungarno Torrigiani diventerà a senso unico verso quest’ultimo; divieto di transito sulla direttrice Costa Scarpuccia-via del Canneto-piazza dei Bonsi. Itinerario alternativo per i veicoli provenienti da lato Costa san Giorgio e diretti in lungarno Torrigiani: Costa San Giorgio-Costa dei Magnoli-piazza Santa Maria Soprarno-lungarno Torrigiani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via dei Bardi, dal 7 gennaio nuovo allaccio alla rete idrica

