Via ai saldi a Frosinone e nel Lazio | un weekend di shopping

Sono iniziati i saldi invernali nel Lazio, compresi Frosinone, e proseguiranno durante il fine settimana. La data ufficiale di avvio, fissata al 3 gennaio 2026, permette ai consumatori di approfittare di offerte e promozioni nei negozi della regione. Un’occasione per rinnovare il guardaroba e fare acquisti consapevoli in un periodo dedicato allo shopping.

Sono iniziati ieri i saldi invernali nel Lazio. In tutta Italia, tranne che in Valle d'Aosta e in Alto Adige, la data prevista per i saldi era stata fissata proprio al 3 gennaio 2026, Frosinone compresa. Proprio nella giornata di ieri, infatti, sono iniziati anche in Ciociaria i super sconti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Via ai saldi a Frosinone e nel Lazio: un weekend di shopping

Frosinone, i saldi? Le file sono un ricordo. Partenza senza slancio - Addio file davanti ai negozi, niente più ressa tra gli scaffali, finite le immagini di clienti con carrelli o buste piene di merce. ilmessaggero.it

Rieti, saldi estivi. Il bilancio è discreto: «Ma speravamo meglio» - «Non ci possiamo lamentare», «abbastanza bene», sono alcune delle frasi che ricorrono come a dire che ... ilmessaggero.it

Iniziano i SALDI da Montoro Frosinone Dal 3 gennaio approfitta dei nostri sconti! Via Casilina Nord, Frosinone 0775-824339 - facebook.com facebook

