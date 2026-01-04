Vespucci, i lavori al rush finale. In estate sarà in Nord America.

Vespucci si avvicina al completamento dei lavori di restauro, con l’obiettivo di essere pronta per l’estate in Nord America. La nave, considerata tra le più belle al mondo, ha appena concluso la prima fase di interventi presso l’Arsenale spezzino, concentrati sullo scafo. Questo intervento rappresenta un passo importante verso la piena riqualificazione dell’antico veliero, che presto solcherà nuovamente i mari.

La nave più bella del mondo è quasi pronta a solcare i mari. Poco prima di Natale, Nave Vespucci ha lasciato il bacino di carenaggio numero 5 dell’Arsenale spezzino al termine della prima fase dei lavori che ha riguardato, in maniera principale, lo scafo dell’antico veliero. Scortato da due mezzi dei Rimorchiatori riuniti spezzini, il Vespucci è stato ormeggiato alla Calata nord delle caldaie, per affrontare almeno altri tre mesi di lavori che riguarderanno gli alberi della maestosa nave, in questi mesi “spogliata“ anche delle sue caratteristiche scialuppe, anche loro interessate da lavori di manutenzione che si sono svolti presso il cantiere Mussini di Portofino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

