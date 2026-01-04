Verona Torino LIVE 0-1 | Simeone sblocca il match!

Dalla sfida tra Verona e Torino, valida per la 18ª giornata di Serie A, arriva il risultato finale di 0-1. Simeone ha segnato il gol decisivo, portando i granata alla vittoria allo Stadio Bentegodi. In questa pagina trovate sintesi, tabellino, cronaca LIVE e analisi della partita, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

Verona Torino, allo Stadio Bentegodi il match per la giornata numero 18 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il countdown sta finalmente per esaurirsi. Alle 18:00, i riflettori dello Stadio Marcantonio Bentegodi si accenderanno per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. I padroni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verona Torino LIVE 0-1: Simeone sblocca il match! Leggi anche: Torino Napoli LIVE 1-0: Simeone sblocca la gara! Leggi anche: Milan-Verona: sempre Pulisic, sblocca il match nel recupero di un primo tempo complicato | Live 1-0 Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Verona-Torino: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Hellas Verona - Torino in Diretta Streaming | IT; Tutto il calcio in; Verona-Torino: probabili formazioni e statistiche. LIVE Verona-Torino 0-1 Serie A 2025/2026: Gol di Giovanni Simeone - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Hellas Verona-Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino - Torino, la diretta della partita di Serie A 2025/2026: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino ... toro.it

Verona-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - Le formazioni di Zanetti e Baroni si affrontano alle ore 18 di domenica 4 gennaio presso il Bentegodi di Verona. tuttosport.com

SERIE A | In campo Verona-Torino #ANSA x.com

Ufficiale: Kristjan Asllani non figura tra i convocati per Hellas Verona-Torino di oggi. Romano - Se Kristjan Asllani dovesse rientrare all’Inter, il piano è trovargli una nuova destinazione in prestito fino all’estate. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.