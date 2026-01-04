Verona Torino | cronaca sintesi moviola e diretta LIVE
Segui la cronaca della partita Verona Torino, valida per la 18ª giornata di Serie A, dallo Stadio Bentegodi. In questa pagina troverai sintesi, tabellino, risultato, analisi della moviola e aggiornamenti in tempo reale. Rimani aggiornato con tutte le informazioni sulla sfida, in un resoconto chiaro e completo.
Verona Torino, allo Stadio Bentegodi il match per la giornata numero 18 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Il countdown sta finalmente per esaurirsi. Alle 18:00, i riflettori dello Stadio Marcantonio Bentegodi si accenderanno per una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il prosieguo della stagione. I padroni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Le probabili formazioni di Verona-Torino VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella Kotchap; Oyegoke, Serdar, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti. TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Tameze; Lazaro, Vlasic, Ilkh - facebook.com facebook
