Verona-Torino 0-3 | granata a 23 punti Hellas in fondo alla classifica

Il Torino conquista una vittoria convincente sul campo del Verona, portandosi a 23 punti e consolidando la posizione in classifica. La partita, valida per la 18ª giornata di Serie A, si è conclusa con il risultato di 0-3, lasciando i padroni di casa in una posizione di classifica difficile. Un risultato importante per i granata, che continuano la loro rincorsa nel campionato, mentre l'Hellas si trova in fondo alla graduatoria.

Il Torino cala il tris a Verona nella 18esima giornata del campionato di Serie A. Al Bentegodi finisce 0-3. Simeone sblocca la partita al 10? del primo tempo e poi Casadei e Njie chiudono la pratica con due gol all’87’ e al 91?. In virtù di questa vittoria, i granata salgono a 23 punti mentre la squadra allenata da Paolo Zanetti resta a quota 12 in fondo alla classifica. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

