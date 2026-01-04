Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha effettuato verifiche in Vicolo Giardinetto, riscontrando che la gru presente nel cantiere non rappresenta alcun rischio per la sicurezza dei residenti. Dopo le segnalazioni riguardanti suoni metallici, i tecnici hanno controllato l’area e confermato l’assenza di pericoli. L’intervento si è svolto nella serata di sabato, garantendo la tranquillità della zona e la sicurezza pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di sabato il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto in Vicolo Giardinetto a seguito di numerose segnalazioni da parte dei residenti, preoccupati per alcuni scricchiolii metallici provenienti da una gru installata all’interno di un cantiere. A causa del forte vento presente in quel momento, che non ha consentito di effettuare immediatamente tutte le verifiche tecniche in condizioni di piena sicurezza, i controlli sono stati rinviati e completati nella mattinata odierna. LEGGI ANCHE Avellino, paura in centro: gru oscilla in un cantiere. Alle operazioni hanno preso parte, oltre ai Vigili del Fuoco, anche la Polizia Municipale di Avellino, le forze di polizia, gli enti competenti e i responsabili del cantiere e della gru. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Verifiche su una gru in Vicolo Giardinetto: nessun rischio per la sicurezza

