Vergognoso rigore negato alla Tanzania e il Marocco vince | Tutto il mondo ha visto l'ingiustizia

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel finale di Marocco-Tanzania, terminata 1-0, è stato negato un rigore evidente ai Taifa Stars, suscitando proteste e dubbi sulla correttezza dell’arbitraggio. Né il fischietto né il VAR sono intervenuti, alimentando le accuse di favoritismi verso la nazionale ospitante della Coppa d'Africa. Questa decisione ha acceso discussioni sulla trasparenza e sull'imparzialità nelle competizioni internazionali.

Nel finale di Marocco-Tanzania, finita 1-0, è stato negato un clamoroso rigore ai Taifa Stars: né arbitro né VAR sono intervenuti scatenando proteste e aprendo il fianco alle illazioni di favoritismi alla Nazionale ospitante la Coppa d'Africa: "Tutto il mondo ha visto l'ingiustizia compiuta". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Unico erede di un padre mai conosciuto, “Chi l’ha visto?” trova il figlio di Malcom: “Sono io il bimbo della foto”

Leggi anche: Ramy Elgaml, alla famiglia negato il cambio della lapide: “C’è solo un cumulo di terra, non è decoroso”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.