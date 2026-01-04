Vergognoso rigore negato alla Tanzania e il Marocco vince | Tutto il mondo ha visto l'ingiustizia
Nel finale di Marocco-Tanzania, terminata 1-0, è stato negato un rigore evidente ai Taifa Stars, suscitando proteste e dubbi sulla correttezza dell’arbitraggio. Né il fischietto né il VAR sono intervenuti, alimentando le accuse di favoritismi verso la nazionale ospitante della Coppa d'Africa. Questa decisione ha acceso discussioni sulla trasparenza e sull'imparzialità nelle competizioni internazionali.
Nel finale di Marocco-Tanzania, finita 1-0, è stato negato un clamoroso rigore ai Taifa Stars: né arbitro né VAR sono intervenuti scatenando proteste e aprendo il fianco alle illazioni di favoritismi alla Nazionale ospitante la Coppa d'Africa: "Tutto il mondo ha visto l'ingiustizia compiuta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Unico erede di un padre mai conosciuto, “Chi l’ha visto?” trova il figlio di Malcom: “Sono io il bimbo della foto”
Leggi anche: Ramy Elgaml, alla famiglia negato il cambio della lapide: “C’è solo un cumulo di terra, non è decoroso”
Una sola squadra in campo, ma il risultato finale è 1-1: la colpa è soltanto di 3 giocatori, che hanno deluso nuovamente... Cambiaso sbaglia tutto lo "sbagliabile", David fa lo stesso e mette la ciliegina sulla torta con un rigore calciato in modo vergognoso e - facebook.com facebook
L’Inter esce con 0 punti anche dalla partita contro il Liverpool. Decisivo unl rigore vergognoso regalato ai reds all’88 minuto, dopo che la gara era stata in equilibrio per tutto il tempo di gioco. Inter che resta a 12 punti, con i match contro Arsenal e Borussia da g x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.