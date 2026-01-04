Vergognoso rigore negato alla Tanzania e il Marocco vince | Tutto il mondo ha visto l'ingiustizia

Nel finale di Marocco-Tanzania, terminata 1-0, è stato negato un rigore evidente ai Taifa Stars, suscitando proteste e dubbi sulla correttezza dell’arbitraggio. Né il fischietto né il VAR sono intervenuti, alimentando le accuse di favoritismi verso la nazionale ospitante della Coppa d'Africa. Questa decisione ha acceso discussioni sulla trasparenza e sull'imparzialità nelle competizioni internazionali.

