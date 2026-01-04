VenezuelaRubio | elezioni? E' prematuro

Il segretario di Stato americano Rubio ha dichiarato che la transizione politica in Venezuela, inclusa l'organizzazione di nuove elezioni, richiederà tempo. Ha sottolineato che non ci si può attendere un cambiamento immediato nelle prossime ore, evidenziando la complessità del processo e la necessità di pazienza per un'eventuale stabilizzazione politica nel paese.

17.45 La transizione del Venezuela,comprese nuove elezioni,richiederà tempo. A frenare le aspettative il segretario di Stato Usa Rubio:" non possiamo aspettarci che accada nelle prossime 15 ore" ha insistito. "Tutti desideriamo vedere un futuro luminoso per il Venezuela, una transizione verso la democrazia.Tutte queste cose sono fantastiche, e tutti vogliamo vederle", ha detto il segretario di Stato, che ha aggiunto di essere molto coinvolto in questa fase di transizione "Rodriguez non è presidente legittima". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

