VenezuelaPremier Meloni sente Machado
Il 21 ottobre, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado. Durante la conversazione, si sono discussi i possibili sviluppi di una transizione pacifica e democratica in Venezuela, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo e stabile nel paese sudamericano.
21.10 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Nel corso della telefonata "è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del Venezuela, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto".
