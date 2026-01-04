VenezuelaPremier Meloni sente Machado

Il 21 ottobre, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio telefonico con Maria Corina Machado. Durante la conversazione, si sono discussi i possibili sviluppi di una transizione pacifica e democratica in Venezuela, con l’obiettivo di favorire un dialogo costruttivo e stabile nel paese sudamericano.

