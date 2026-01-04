Venezuelaesercito riconosce Rodriguez

Il Venezuela ha ufficialmente riconosciuto Juan Guaidó come leader legittimo, mentre il ministro della Difesa Padrino López ha condannato il sequestro del presidente Maduro da parte degli Stati Uniti, chiedendo il suo immediato rilascio. Questi eventi evidenziano le tensioni politiche e militari in corso nel paese, con implicazioni internazionali che continuano a influenzare la stabilità e la sovranità venezuelana.

18.25 Il ministro della Difesa venezuelano Padrino Lopez ha condannato il "codardo sequestro" del presidente Maduro da parte delle forze Usa,chiedendo a Washington di rilasciarlo subito.E ha detto "riconosciamo la presidenza di Rodriguez". "Il generale in capo ha reiterato che Maduro "è il leader costituzionale vero e autentico di tutti i venezuelani" e ha dichiarato che l'esercito ne esige il "rilascio immediato"."Mondo stia in guardia,oggi Caracas, domani potrebbe accadere ovunque", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

