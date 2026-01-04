Venezuela verso una nuova dottrina Usa occidentale? La lettura di Picchi

Il recente sviluppo in Venezuela rappresenta un elemento di cambiamento più ampio nelle dinamiche internazionali. La situazione non deve essere interpretata come un evento isolato, ma come parte di un processo di trasformazione del sistema. Analizzare questi sviluppi aiuta a comprendere le possibili evoluzioni delle relazioni tra Stati Uniti, Occidente e America Latina. La lettura di Picchi offre un approfondimento su questa possibile nuova fase geopolitica.

Quanto accaduto in Venezuela non va letto come un incidente, né come una singola operazione isolata. È più plausibilmente una frattura nel sistema. Per comprenderla, occorre spostare lo sguardo dal piano tattico a quello strutturale: ciò che emerge non è una decisione contingente, ma una possibile riformulazione implicita del modo in cui gli Stati Uniti concepiscono l’uso della forza, la sovranità e il rapporto tra potere e ordine internazionale. In questo senso, l’azione contro il regime di Nicolás Maduro va collocata all’interno della più ampia strategia globale dell’amministrazione di Donald Trump, e letta in continuità con altre operazioni militari statunitensi recenti, rapide e circoscritte, rimaste in larga parte sottotraccia nel dibattito pubblico occidentale: i bombardamenti del 13 dicembre contro postazioni di Isis in Siria, e quelli del 24–25 dicembre contro infrastrutture terroristiche in Nigeria, condotti in coordinamento con il governo locale per fermare rapimenti e massacri contro le minoranze cristiane. 🔗 Leggi su Formiche.net

