Venezuela Trump chiude era di Maduro | gli scenari Caracas | Ci difenderemo

Il Venezuela attraversa un momento di svolta politica dopo la conclusione dell'era di Nicolás Maduro, con l'intervento degli Stati Uniti sotto la guida di Donald Trump. Dopo l'arresto del presidente venezuelano, accusato di narcotraffico, le future dinamiche del paese sono al centro dell'attenzione. Caracas ha dichiarato di essere pronta a difendersi, mentre si delineano possibili scenari per il percorso politico e istituzionale del Venezuela.

(Adnkronos) – L'era di Nicolas Maduro è finita, il Venezuela volta pagina dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Donald Trump e la cattura del presidente, accusato da Washington di narcotraffico. Secondo quanto prevede la Costituzione venezuelana, i poteri in teoria dovrebbero passare alla vicepresidente di Maduro, Delcy Rodríguez. In realtà, tutte le carte sono .

Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura”. tg24.sky.it

Venezuela, Trump: «Assalto senza precedenti, pronti a nuovo e più potente attacco se necessario». E posta la foto di Maduro in manette - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmessaggero.it

‘’Gli Stati Uniti hanno condotto con successo un attacco su larga scala sul Venezuela questa notte’’. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. “Il presidente Nicolas Maduro è stato catturato e portato fuori dal Paese insieme alla - facebook.com facebook

Non proprio quel che diceva Trump ++ Vicepresidente del Venezuela agli Usa, 'rilasciate Maduro' ++ 'E' l'unico presidente di questo Paese x.com

