Venezuela scontro sul successore di Maduro | l’esercito riconosce Rodriguez ma Rubio nega

In Venezuela, il riconoscimento del nuovo leader da parte dell’esercito si scontra con le dichiarazioni di Rubio, che sottolinea come una transizione efficace richiederà tempo e ulteriori elezioni. La situazione politica nel paese rimane complessa, con diverse fazioni che avanzano posizioni contrastanti. Questo scenario evidenzia le difficoltà nel definire un percorso stabile verso una possibile soluzione democratica.

Rubio ha poi riconosciuto che la transizione del Venezuela, comprese le nuove elezioni, richiederanno del tempo: "Vogliamo, ovviamente, che la transizione del Venezuela sia diversa da quella che sembra oggi. Ma non possiamo aspettarci che accada nelle prossime 15 ore".

