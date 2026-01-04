Venezuela schizzano le ricerche online per la tuta e la felpa che Maduro indossava dopo l’arresto | così i brand cavalcano l’onda sui social

Recentemente, le ricerche online in Venezuela sono aumentate per la tuta e la felpa indossate da Maduro dopo l’arresto. Questi trend stanno attirando l’attenzione dei brand sui social, che sfruttano l’interesse per proporre prodotti simili. Nel frattempo, alcuni marchi comunicano che determinati capi, come la maglietta Rtx “Patriot Blue”, saranno disponibili solo in primavera, rispondendo alle attese dei clienti.

«Benvenuti in America. Purtroppo, la nostra maglietta Rtx “Patriot Blue” non sarà disponibile prima della primavera. Ma è disponibile per il preordine!», ha scritto il brand « Origin » su X, accompagnando il post con la foto della felpa azzurra indossata da Nicolás Maduro la scorsa notte, subito dopo il suo arrivo alla base della Guardia Nazionale Aerea Stewart a Newburgh. Maduro, scortato dagli agenti dell’Fbi fuori dall’aereo, è stato poi trasferito in elicottero all’eliporto Westside di Manhattan. Nei video diffusi si vede il leader venezuelano con il cappuccio della felpa in testa, mentre viene accompagnato dagli agenti. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Venezuela, l’arresto di Maduro e il giallo della foto che circola online Leggi anche: Venezuela, così il conflitto si misura anche sui social: i dati che premiano Trump Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il folle di Trump bombarda il Venezuela (paese con tanto petrolio) con la scusa di non essere abbastanza attivo contro il narcotraffico. Attenzione se dovesse fare lo stesso ragionamento sulla mafia in Sicilia (dove c'è pure petrolio). Ironia amara a parte bisogn - facebook.com facebook Sarebbe il colmo se, per evadere l'embargo di parrucco, le navi che fanno la spola da e per il Venezuela diventassero "magicamente" russe perché "tanto parrucco alle navi russe non fa un cazzo". O parrucco schizza e dice che sequestrare le petroliere russe x.com

