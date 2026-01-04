Venezuela Saviano | Mossa Trump è geopolitica petrolio e droga non c' entrano
Roberto Saviano afferma che l'azione degli Stati Uniti in Venezuela è principalmente una mossa di natura geopolitica, distanziandosi da motivazioni legate al narcotraffico o alle risorse petrolifere. Secondo lo scrittore, l'intervento non ha a che fare con questioni economiche o criminali, ma si inserisce in un contesto di strategia politica più ampio, che va oltre gli interessi immediati legati alle risorse del paese latinoamericano.
Quello degli Stati Uniti in Venezuela è “un attacco che non c’entra assolutamente nulla con la lotta al narcotraffico, nemmeno con il petrolio. È in realtà un’operazione geopolitica molto intelligente”. Così Roberto Saviano, in un video sui social. L’obiettivo è “creare degli Stati filo-trumpiani in Sudamerica.L’operazione antidroga è una farsa”, assicura. “Il Venezuela è corrotto e la sua alleanza con il narcotraffico è reale. La strategia di Trump non indebolirà il narcotraffico, assolutamente. Lo rafforzerà”, conclude. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
