Il Venezuela, uno dei paesi più ricchi e affascinanti, si trova attualmente in una difficile fase politica. Le azioni di Donald Trump sono state oggetto di discussione, ma molti ritengono che l’assenza di Maduro possa contribuire a migliorare la situazione interna. La crisi ha causato profonde difficoltà alla popolazione, privandola di libertà e risorse fondamentali. Una riflessione su un paese che, pur con le sue sfide, mantiene un patrimonio culturale e naturale di grande valore.

ROMA – “Il Venezuela è (o meglio: sarebbe) uno dei Paesi più belli e più ricchi del mondo. La feroce dittatura di Maduro ha privato della libertà, e spesso del cibo, milioni di venezuelani. Il Venezuela senza Maduro è un Paese migliore, senza se e senza ma. Le modalità con cui Trump interpreta il ruolo degli Stati Uniti sono ovviamente molto criticabili o discutibili. E per dare un giudizio compiuto dovremo attendere le prossime ore”. Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi sul suo account ufficiale X. “Ma intanto il dato di fatto è che il mondo è sempre più ingarbugliato e nessuno sembra in grado di governarlo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

