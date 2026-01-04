Venezuela presidio davanti al consolato Usa

Ieri pomeriggio, circa duecento persone si sono riunite tra via Turati e via Moscova, vicino al consolato degli Stati Uniti, per manifestare contro l'intervento americano in Venezuela e l’arresto del presidente Nicolás Maduro. La protesta ha volto a esprimere solidarietà al paese sudamericano e a richiamare l’attenzione sulla situazione politica e diplomatica in atto.

Un presidio di circa duecento persone è andato in scena ieri pomeriggio tra via Turati e via Moscova, a due passi dal consolato degli Stati Uniti, per protestare contro l'attacco americano al Venezuela e l'arresto del presidente Nicolás Maduro. A promuovere la mobilitazione sono stati i rappresentanti di Cgil Milano, Anpi e Arci, insieme a forze politiche e sindacali della sinistra, che hanno convocato l'iniziativa con lo slogan "Basta guerre". In piazza anche una delegazione del Movimento 5 Stelle, con l'europarlamentare Gaetano Pedullà, il coordinatore territoriale Daniele Pesco e il capogruppo in Consiglio regionale Nicola Di Marco.

