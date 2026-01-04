Venezuela post Maduro cosa accadrà al prezzo del petrolio | gli scenari

Dopo le recenti tensioni politiche in Venezuela, l’attenzione si concentra sulle possibili conseguenze sul mercato petrolifero. La situazione geopolitica influenzerà probabilmente le quotazioni del petrolio, considerando le vaste riserve del paese. Analizzare gli scenari attuali permette di comprendere come le evoluzioni politiche possano impattare sui prezzi e sulla stabilità del mercato energetico globale.

La cattura di Nicolás Maduro in Venezuela da parte degli Usa è un punto di non ritorno geopolitico. Ma ora l’attenzione è rivolta alle possibili oscillazioni del prezzo del petrolio, dato che il Venezuela possiede le maggiori riserve sotterranee al mondo. Gli Usa mettono le mani sul petrolio del Venezuela. L’operazione militare senza precedenti è culminata con il trasferimento del presidente venezuelano negli Stati Uniti e con l’annuncio di un coinvolgimento diretto di Washington nella “gestione” della transizione del Paese. In tale gestione sono incluse anche le politiche che riguardano il petrolio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

