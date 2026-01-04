Venezuela Piziali Cesvi | Forte incertezza il nostro impegno continua Lo staff è al sicuro

Cesvi monitora attentamente la situazione in Venezuela, dove le recenti tensioni e proteste diffuse hanno generato un clima di forte incertezza. Lo staff sul territorio è al sicuro e l’organizzazione continua il suo impegno per supportare la popolazione civile, affrontando con responsabilità le sfide di questa fase complessa. Rimaniamo vigili e dediti a garantire assistenza e stabilità in un contesto di crescente difficoltà.

"Stiamo seguendo con grande attenzione l'evolversi della situazione in Venezuela, segnata in queste ore da nuove tensioni, proteste diffuse e da un clima di forte incertezza che colpisce in modo diretto la popolazione civile". Così Stefano Piziali, direttore di fondazione Cesvi Onlus, guarda alla crisi che si è aperta nello Stato sudamericano. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 gennaio gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela con un raid aereo sulla capitale Caracas e su altre aree del Paese provocando vittime. Le prime esplosioni sono state segnalate intorno alle 2.30 (ora locale di Caracas).

Attacco Usa in Venezuela, il Cesvi: «Personale al sicuro, proseguono gli aiuti» - L’organizzazione umanitaria bergamasca è attiva nel Paese dal 1999, e continua il suo lavoro nonostante l'instabilità delle ultime ore ... ecodibergamo.it

Venezuela, nel Paese sconvolto il lavoro sul campo di una ONG comunque continua - Nonostante le restrizioni, CESVI continua a operare negli stati di Falcon, Zulia e Amazonas. repubblica.it

