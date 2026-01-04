Venezuela | Papa superare violenza bene popolo deve prevalere su tutto

Venezuela: Papa invita a superare la violenza e a mettere il bene della popolazione al primo posto. Con un profondo senso di preoccupazione, osserva attentamente gli sviluppi della situazione attuale nel paese, sottolineando l’importanza di trovare soluzioni pacifiche e di rispettare i diritti di tutti i cittadini. La sua voce richiama a un impegno collettivo per il benessere e la stabilità del Venezuela.

“Con un profondo senso di preoccupazione, osservo con attenzione gli sviluppi della situazione attuale in Venezuela. È fondamentale che il bene dell’amato popolo venezuelano prevalga su ogni altra considerazione, spingendoci a superare la violenza e ad intraprendere percorsi di giustizia e di pace, garantendo al contempo la sovranità del Paese e assicurando il rispetto dello stato di diritto così come sancito dalla Costituzione”. Queste parole sono state pronunciate da Papa Leone XIV dopo la recita dell’Angelus, che si è svolta dallo studio del Palazzo Apostolico. In questo contesto, il Pontefice ha lanciato un appello accorato a favore del Venezuela e dei suoi cittadini, esortando tutti a rispettare la “sovranità” e lo “stato di diritto”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

