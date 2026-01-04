Venezuela Papa | Garantire sovranità del Paese e rispettare i diritti umani
Il Papa esprime preoccupazione per la situazione in Venezuela, sottolineando l'importanza di rispettare la sovranità del Paese e i diritti umani. Invita a superare la violenza e a promuovere percorsi di giustizia e pace, valorizzando il ruolo dello Stato di diritto e della Costituzione. Le sue parole evidenziano l’impegno a favore di un futuro più stabile e rispettoso dei principi fondamentali.
(Adnkronos) – ''Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela, il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese, assicurando lo Stato di diritto scritto nella Costituzione, rispettando i diritti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
