Venezuela Papa | Garantire la sovranità del Paese e rispettare i diritti umani

Il Papa Leone XIV, durante l’Angelus a piazza San Pietro, ha espresso attenzione per il Venezuela, sottolineando l’importanza di garantire la sovranità del paese e il rispetto dei diritti umani. Il suo intervento arriva in un contesto di tensioni internazionali, dopo i recenti raid americani e la caduta del presidente Maduro, richiamando alla necessità di soluzioni pacifiche e rispettose delle istituzioni locali.

Papa Leone XIV dopo l'Angelus, davanti ai fedeli e ai pellegrini in piazza San Pietro, ha rivolto il suo pensiero al Venezuela dopo i raid americani e la deposizione del presidente Maduro. "Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela", ha detto il Pontefice. Il bene dell'amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese e assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti – ha proseguito Prevost -.

