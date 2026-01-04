Venezuela Palazzo Chigi | Atto militare non strada migliore ma legittimo intervento contro attacchi

Il governo italiano, rappresentato dalla premier Giorgia Meloni, ha dichiarato che l’azione militare esterna non è la soluzione preferibile per intervenire contro regimi totalitari. Tuttavia, ha sottolineato che un intervento difensivo, in risposta a attacchi ibridi e minacce alla sicurezza, è considerato legittimo, come nel caso delle entità statuali coinvolte nel narcotraffico, evidenziando una posizione equilibrata e pragmatica.

La premier Giorgia Meloni ROMA – "Coerentemente con la storica posizione dell'Italia, il Governo reputa che l'azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi in riferimento all'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela. L'articolo L'Opinionista.

