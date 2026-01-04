Il presidente israeliano Netanyahu ha espresso pieno sostegno alle recenti azioni degli Stati Uniti volte a catturare il leader venezuelano Nicolas Maduro. La posizione di Israele si inserisce in un contesto di solidarietà internazionale riguardo alle iniziative volte a ripristinare la libertà e la stabilità nella regione. Queste dichiarazioni riflettono un impegno condiviso nel sostenere interventi decisi per affrontare le criticità politiche e di sicurezza in Venezuela.

Israele offre “pieno sostegno all’ azione decisiva” degli Stati Uniti nel catturare il leader venezuelano, Nicolas Maduro. Lo ha ribadito il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di una riunione di governo. Lo riporta il Times of Israel. Secondo Netanyahu si tratta di una decisione che “ripristinerà la libertà e la giustizia in quella regione del mondo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Venezuela, Netanyahu si congratula con Trump: "Pieno sostegno ad azione Usa per ripristinare libertà"

