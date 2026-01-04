Venezuela nel caos | chi è Delcy Rodríguez nominata presidente ad interim

In Venezuela, la recente detenzione di Nicolás Maduro ha portato alla nomina di Delcy Rodríguez come presidente ad interim. La decisione è stata presa dalla Corte Suprema del paese, che ha affidato a Rodríguez il ruolo di guida temporanea dello stato. Questa situazione riflette le tensioni politiche in atto e il cambiamento di leadership nel contesto venezuelano.

A seguito della cattura di Nicolás Maduro e consorte, la Corte Suprema del Venezuela ha nominato la vicepresidente Delcy Rodriguez presidente ad interim. Sono ore davvero molto complesse per il Venezuela, che deve in breve tempo rimettersi in assetto dopo lo sconvolgimento del blitz USA. Stando alle notizie giunte fino da ora, la Corte non ha ancora dichiarato Maduro decaduto, pertanto sono state indette elezioni anticipate entro 30 giorni. A partire da oggi, intanto, Delcy Rodriguez è presidente ad interim. Ma chi è questa donna che è già stata soprannominata "tigre"? La Rodriguez viene considerata uno dei membri di maggiore spicco dell'ala più dura del regime. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

