Venezuela ministro Difesa | Sì esercito a Rodriguez presidente ad interim Rubio | Illegittima

Il Venezuela ha annunciato il riconoscimento di Delcy Rodriguez come presidente ad interim, secondo quanto dichiarato dal ministro della Difesa. Questa decisione segue l’arresto dell’ex presidente Nicolás Maduro negli Stati Uniti, un’operazione che ha suscitato reazioni diverse, con alcuni leader che contestano la legittimità di tale riconoscimento. La situazione politica nel paese rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni regionali e internazionali da monitorare.

(Adnkronos) – L'esercito del Venezuela ha dichiarato di riconoscere Delcy Rodriguez, vicepresidente del deposto leader Nicolas Maduro, come leader ad interim del Paese, all'indomani dell'operazione militare con cui gli Usa hanno catturato l'ex presidente e lo hanno trasferito negli Stati Uniti affinché venga processato. Il ministro della Difesa Vladimir Padrino López ha rilasciato una dichiarazione.

Venezuela, il ministro della Difesa: "Riconosciamo la presidenza di Rodriguez". Maduro domani in tribunale - Vladimir Padrino López, capo dell’esercito e Ministro della difesa del Venezuela ha poi denunciato l’uccisione «a sangue freddo» della scorta di Nicolas Maduro, durante il blitz americano di ieri per ... msn.com

Ministro Difesa di Caracas, 'riconosciamo la presidenza di Rodriguez' - 'Respingiamo il codardo sequestro del presidente costituzionale e nostro comandante in capo Nicolas Maduro. notizie.tiscali.it

Delcy Rodríguez, già vicepresidente esecutiva e ministro delle Finanze e del Petrolio, ha assunto la guida del Venezuela dopo la cattura di Nicolas #Maduro x.com

#Venezuela, l'ex ministro Gantz: "legame stretto tra droga e terrorismo" - facebook.com facebook

