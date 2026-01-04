Venezuela Meloni | Intervento legittimo Gasparri | Non piangiamo per un regime comunista

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha discusso con Maria Corina Machado delle possibilità di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Meloni ha definito l’intervento come legittimo, mentre Gasparri ha commentato che non bisogna piangere per un regime comunista. La conversazione si inserisce nel contesto delle recenti evoluzioni politiche e diplomatiche riguardanti il paese sudamericano.

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Nel corso della telefonata, spiega una nota di palazzo Chigi, è stato condiviso come l'uscita di scena di Maduro apra una nuova pagina di speranza per la popolazione del paese latinoamericano, che potrà tornare a godere dei principi base della democrazia e dello Stato di diritto. La premier ha definito legittima l'azione degli Stati Uniti che ha portato all'arresto dell'ex Presidente Nicolàs Maduro. Secondo il presdel Movimento Cinquestelle Giuseppe Conte è, invece, "un precedente gravissimo": "Il nostro Paese deve fare di tutto per affermare i valori dello Stato di diritto e del diritto internazionale sempre, senza doppi standard". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Venezuela, Meloni: "Intervento legittimo". Gasparri: "Non piangiamo per un regime comunista" Leggi anche: Meloni: "Intervento Usa in Venezuela legittimo". Schlein: "Trump vìola diritto internazionale" Leggi anche: Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento difensivo Usa è legittimo” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Venezuela, Meloni: «Attacco legittimo». L’ira del centrosinistra: «Posizione grave»; Sviluppi sulla situazione in Venezuela, nota di Palazzo Chigi; Venezuela, Meloni: «No alla forza ma azione difensiva legittima». Opposizioni contro l’attacco; Venezuela, Meloni “l’azione militare non è la strada da percorrere, ma l’intervento…. Attacco Usa in Venezuela, Meloni: “Legittimo un intervento di natura difensiva” - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sull'attacco Usa in Venezuela che ha portato all'arresto di Nicolas Maduro ... dire.it

Venezuela, Meloni: «Legittima un'azione difensiva contro il narcotraffico» - La nota di Palazzo Chigi: l’intervento militare esterno non è la strada da percorrere per liberare i regimi, ma contro attacchi ibridi è lecito ... avvenire.it

Venezuela, Meloni giustifica Trump (“Intervento difensivo legittimo”) ma l’Europa si divide. Starmer: “Né con Maduro né con Trump” - Giorgia Meloni è l'unica leader europea ad aver sostenuto l'intervento di Trump in Venezuela ma l'Europa è divisa e il premier britannico Starmer è categorico: "Né Maduro né Trump" ... msn.com

“Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con Maria Corina Machado sulle prospettive di una transizione pacifica e democratica in Venezuela. Nel corso della telefonata è stato condiviso come l’uscita di scena di Mad x.com

Giorgia Meloni ha definito legittima l’aggressione unilaterale americana contro il Venezuela. Legittimo che un Paese di punto in bianco decida di bombardare un altro paese, di arrestare il suo presidente e la sua famiglia. Ora piazzeranno il classico soldatino - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.