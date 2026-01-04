Venezuela manifestanti davanti al carcere di Brooklyn | Azione Trump è illegale

Domenica, davanti al carcere di Brooklyn, si sono radunate alcune decine di manifestanti venezuelani per esprimere il loro dissenso riguardo all’azione di Donald Trump nei confronti di Nicolás Maduro. La protesta si inserisce nel contesto delle tensioni diplomatiche tra Venezuela e Stati Uniti, evidenziando la posizione dei sostenitori del presidente venezuelano e le controversie legate alle decisioni governative statunitensi.

Alcune decine di manifestanti si sono radunate domenica fuori dal carcere di Brooklyn, dove è detenuto il presidente venezuelano Nicolás Maduro. La folla gridava “non pagheremo per la guerra e il massacro” e reggeva cartelli contro una guerra degli Stati Uniti contro il paese latinoamericano. Una manifestante, Zoe Alexandra, ha affermato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “non ha il diritto di intraprendere un’azione militare unilaterale contro un altro paese e di arrestarne il presidente”. “Siamo qui per dire che questo è illegale, che siamo contrari a ciò che l’amministrazione Trump sta cercando di fare e che non vogliamo un’altra guerra”, ha detto Alexandra al-Alimi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

