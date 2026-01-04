Venezuela Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn la Cina agli Usa | Rilasciatelo subito news in diretta
Aggiornamenti sulla situazione in Venezuela, con particolare attenzione all’arresto di Nicolás Maduro e alla richiesta di rilascio da parte della Cina. In seguito alle azioni statunitensi ordinate dall’amministrazione Trump, si susseguono notizie sul coinvolgimento internazionale e le implicazioni politiche. Questa panoramica offre un quadro chiaro e aggiornato degli ultimi sviluppi, senza enfasi o giudizi, per comprendere meglio le vicende in corso.
Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano è giunto nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto insieme alla moglie. Nel frattempo la Corte suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese.
Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Gli Usa hanno revocato le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores, il Gallo e la prima combattente catturati dagli Usa dopo 13 anni al potere (all'ombra di Chavez): «Ma può essere stata un'uscita negoziata»; Maduro in carcere a New York. Nyt: almeno 40 morti nell’attacco Usa. Rodríguez presidente ad interim.
Venezuela, Trump: «Governeremo verso transizione sicura. Machado? Non ha il sosregno». Maduro e la moglie in carcere a Brooklyn - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas.
Maduro in carcere negli Usa. Pechino: "Sia liberato". Gli aggiornamenti sulla crisi in Venezuela - Starlink, il servizio satellitare di proprietà della SpaceX di Elon Musk, fornirà servizi di banda larga gratuiti ai cittadini venezuelani fino al 3 febbraio, in seguito all'operazione statunitense
Attacco USA in Venezuela, Maduro nel carcere di Brooklyn. Trump: "Il Paese a noi". LIVE
Maduro é un dittatore che tiene ostaggio il Venezuela da oltre un decennio, impoverendo il Paese, arrestando gli oppositori, favorendo la corruzione. Ma l'attacco sferrato dagli USA di Trump va oltre ogni limite rispetto alle legittime azioni che la comunità inter
