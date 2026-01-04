Venezuela Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn la Cina agli Usa | Rilasciatelo subito news in diretta

Aggiornamenti sulla situazione in Venezuela, con particolare attenzione all’arresto di Nicolás Maduro e alla richiesta di rilascio da parte della Cina. In seguito alle azioni statunitensi ordinate dall’amministrazione Trump, si susseguono notizie sul coinvolgimento internazionale e le implicazioni politiche. Questa panoramica offre un quadro chiaro e aggiornato degli ultimi sviluppi, senza enfasi o giudizi, per comprendere meglio le vicende in corso.

Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano è giunto nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto insieme alla moglie. Nel frattempo la Corte suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim»

Leggi anche: Così Maduro è stato catturato: l’irruzione in camera, i passi verso il bunker, la moglie immobile a letto. «Alla Delta Force sono bastati 46 secondi» | La Cina agli Usa: «Rilasciatelo immediatamente»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Gli Usa hanno revocato le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores, il Gallo e la prima combattente catturati dagli Usa dopo 13 anni al potere (all'ombra di Chavez): «Ma può essere stata un'uscita negoziata»; Maduro in carcere a New York. Nyt: almeno 40 morti nell’attacco Usa. Rodríguez presidente ad interim.

Venezuela, Trump: «Governeremo verso transizione sicura. Machado? Non ha il sosregno». Maduro e la moglie in carcere a Brooklyn - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmattino.it