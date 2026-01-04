Venezuela Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn la Cina agli Usa | Rilasciatelo subito news in diretta

Aggiornamenti in tempo reale sul Venezuela: dopo l'intervento degli Stati Uniti e l'arresto di Nicolas Maduro, si susseguono reazioni internazionali. La Cina chiede il rilascio immediato del leader venezuelano, mentre le notizie si concentrano sulle implicazioni politiche e diplomatiche di questo episodio. Un quadro che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le ripercussioni sulla stabilità regionale e internazionale.

Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro. Il presidente venezuelano è giunto nella notte italiana al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dove è detenuto insieme alla moglie. Nel frattempo la Corte suprema ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese.

Venezuela, Trump: «Governeremo verso transizione sicura. Machado? Non ha il sosregno». Maduro e la moglie in carcere a Brooklyn - Venezuela, forti esplosioni, accompagnate da rumori simili a quelli di aerei in volo, si sono verificate intorno alle 2 della notte (7 in Italia) a Caracas. ilmattino.it